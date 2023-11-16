Два человека пострадали при пожаре на промышленном предприятии в Волгограде

На промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент возгорание было ликвидировано. В ГУМЧС России по Волгоградской области сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16:56. В 20:10 пожарно-спасательные службы ликвидировали возгорание, но в пламени пострадало двое мужчин.