Два человека пострадали при пожаре на промышленном предприятии в Волгограде

На промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Два человека пострадали при пожаре на промышленном предприятии в Волгограде
© РИА Новости

Отмечается, что на данный момент возгорание было ликвидировано. В ГУМЧС России по Волгоградской области сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16:56. В 20:10 пожарно-спасательные службы ликвидировали возгорание, но в пламени пострадало двое мужчин.

«По предварительным данным, в результате воспламенения мужчины в возрасте 28-ми и 32-х лет получили ожоги, в связи с чем госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в областной прокуратуре.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. По факту возгорания была организована проверка. Согласно предварительной версии, причиной пожара стало воспламенение скопления алюминиевой пыли.

Ранее под Волгоградом загорелась воинская часть.

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