СК назвал причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани

Обрушение двух подъездов дома в Астрахани произошло, по предварительным данным, из-за повреждения несущих конструкций во время ремонта в одной из квартир, рассказали в региональном СУ СК по региону. Об этом пишет РИА «Новости».

© пресс-служба мэра Астрахани

Ранее в МЧС сообщили, что от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А.

Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов дома. По предварительным данным одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани