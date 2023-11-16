СК назвал причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани

СК назвал возможную причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани
Обрушение двух подъездов дома в Астрахани произошло, по предварительным данным, из-за повреждения несущих конструкций во время ремонта в одной из квартир, рассказали в региональном СУ СК по региону. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в МЧС сообщили, что от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А.
Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов дома. По предварительным данным одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани
На место направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК.