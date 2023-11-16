Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Об этом «Коммерсантъ».

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Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.