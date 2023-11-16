Россиянин сбежал из австрийской тюрьмы Кремс-Штейн, сообщает издание die Presse со ссылкой на представителя местной полиции. Это третий подобный случай за неделю в Австрии. Председатель профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму объяснил произошедшее нехваткой кадров в исправительных учреждениях.

Подобные инциденты вызывают сожаление, но полностью исключать их нельзя. Это связано не столько с вопиющей неукомплектованностью штата тюремной охраны, сколько с нехваткой врачей в тюрьмах, — пояснил он.

Отмечается, что все три случая произошли в разных тюрьмах, но при схожих обстоятельствах. Так, заключенные сбегали после того, как их доставляли в больничное крыло и оставляли ненадолго одних.

Среди сбежавших, по неподтвержденным данным, оказался 35-летний гражданин РФ, которому предстояло отсидеть еще 11 лет за грабеж при отягчающих обстоятельствах. Предположительно, он скрылся в районе виноградников Кремса. Его, как двух других заключенных, ищет полиция.