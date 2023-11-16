Китайцы устроили погром в российском спа-салоне из-за женщины

В Магнитогорске поход в спа-салон закончился китайцев дракой. Об этом сообщает огранная компания «Право роста».

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Инцидент произошел во время визита троих мужчин в организацию. Сначала граждане Китая вступили в словесный конфликт, но договориться не смогли.

Перепалка переросла в драку. В результате мужчины стали громить салон: они сломали стол и разбили посуду. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам охранной компании.

Граждане Китая нанесли заведению ущерб в размере 15 тысяч рублей. Эту сумму они оплатили на месте. Правоохранителей на место вызывать не стали.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на администратора салона, причиной стали личные предпочтения мужчин. Китайцы захотели одновременно получить массаж от одной работницы.