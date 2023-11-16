ФСБ задержала борцов с коррупцией за аферу на 15 миллионов рублей

В Ростовской области сотрудники ФСБ с поличным задержали руководство межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» по подозрению в афере на 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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Задержанных взяли с поличным при получении 1,5 миллиона рублей в качестве первого транша.

По данным ФСБ, подозреваемые представились сотрудниками Генпрокуратуры России и убедили коммерсантов в том, что в отношении их компании проводится проверка. За ее прекращение мошенники потребовали 15 миллионов рублей.