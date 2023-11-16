При обрушении подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла женщина

При обрушении двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла 84-летняя женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Погибшую удалось обнаружить под завалами. По предварительным данным, она на момент происшествия находилась на пятом этаже в квартире.