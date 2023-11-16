При обрушении подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла женщина
При обрушении двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла 84-летняя женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Погибшую удалось обнаружить под завалами. По предварительным данным, она на момент происшествия находилась на пятом этаже в квартире.
О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.
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