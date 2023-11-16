Власти Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома

В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили власти региона.

Сообщается, что с места происшествия эвакуировано более 200 человек. Среди них — 37 детей. Для жителей частично обрушившегося дома в Астрахани сотрудники МЧС организовали три пункта временного размещения (ПВЗ). Они располагаются на базе 32, 36 и четвертой школы. Людей обеспечивают питанием и водой, для них создали специальную горячую линию.

Обрушение произошло в двух подъездах дома, под завалами могут находиться люди. По предварительной информации, обрушение дома произошло в результате того, что фундамент подмыло канализационными водами.