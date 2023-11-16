Бабушкин: в Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки

В Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Под завалами могут быть люди. Вместе с тем, информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы, спасатели ищут людей под развалинами подъезда.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, фундамент подмыло канализационными водами.

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