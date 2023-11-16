В Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин . Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Под завалами могут быть люди. Вместе с тем, информации о жертвах и пострадавших пока нет.