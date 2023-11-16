Суд арестовал президента «Балтики»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга решил поместить под арест президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Шерстенников и вице-президент «Балтики» Антон Рогачевский были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», их считают причастными к передаче датской пивоваренной компании Carlsberg прав на бренды пива компании.

Накануне задержанным были предъявлены обвинения, и следователи ходатайствовали об их заключении под стражу. По данным следствия, фигуранты дела и неустановленные лица, включая сотрудников «Балтики», обманом приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период с 2023 по 2042 год принадлежащее «Балтике» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 миллиона рублей.

Это право позволяло экспортировать продукцию «Балтики» в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Тем самым российской пивоваренной компании и Росимуществу был причинен ущерб.

Шерстенников просил у суда вместо заключения под стражу поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 1 миллион рублей. По поводу предъявленного ему обвинения он не высказывался.

«Суд избрал стражу по 30.12.2023», — говорится в сообщении в соцсетях пресс-службы петербургских судов.