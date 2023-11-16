Суд отправил на лечение фигуранта дела о покушении на журналиста Соловьева

2-й Западный окружной военный суд в Москве назначил принудительное лечение москвичу Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

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Подсудимого отправят в психбольницу. Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры о применении к нему мер медицинского характера.

В ходе следствия эксперты установили, что у Стрижакова имеется психическое заболевание, он совершил преступление в невменяемом состоянии. Сам он заявил следователям, что является инвалидом второй группы, один воспитывает дочь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за соучастие в расправе и нападениях на почве национализма, а также за сбыт наркотиков. Стрижакова за эти преступления не судили, а лечили.

Его адвокат объяснил, что он лишь сдал комнату другим фигурантам дела, которые готовили убийство журналиста. Они там хранили сумки с оружием и боеприпасами, а Стрижаков не знал об этом, отметил защитник.