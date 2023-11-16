Число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 17

Всем им предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток. Обвиняемые и их защитники намерены обжаловать арест. На данный момент из 17 материалов в Верховном суде республики было рассмотрено девять — все они оставлены без изменений.