Названа возможная причина смерти генерала авиации Свиридова

Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ генерала авиации Владимира Свиридова и его супруги может быть отравление угарным газом. По данным SHOT, пенсионеры умерли из-за неисправной водонагревательной колонки.

Как выяснил канал, в частном доме Свиридовых в поселке Анджиевском Минераловодского городского округа была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Согласно информации SHOT, она была подключена к электросети и при отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

Канал пишет, что неделю назад, ночью, когда Свиридовы спали, в поселке отключился свет, автоматические электрогенераторы и предохранитель в колонке не сработали. Дом наполнился газом, и супруги задохнулись.