Суд вынес приговор художнице Александре Скочиленко

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Александру Скочиленко обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.