СМИ уточнили причину задержания экс-руководителей «Балтики»

Следователи сообщили, что экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, которые были задержаны по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, обманным путем приобрели на период с 2023 по 2042 годы в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее «Балтике», передает «Фонтанка».

Как отмечается, фигуранты совершили это действие вместе с другими неустановленными участниками.

Это право позволяло последней отправлять на экспорт собственную продукцию за пределы РФ. Ущерб компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества — от действий фигурантов оценивается в 295,6 млн рублей.

Следствие просит суд арестовать президента и вице-президента пивоваренной компании.