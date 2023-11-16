Организатор атак на брянские села заочно получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку одного из руководителей запрещенного вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Российская газета
Отмечается, что Капустину вменялись государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, а также участие в террористическом сообществе. RT на русском
Украинские диверсанты зашли на территорию Белгородской области 22 мая. От их действий пострадало пять человек. Власти ввели на территории региона режим контртеррористической операции, который подразумевал проверку документов у граждан и приостановку работы опасных производств. Lenta.ru