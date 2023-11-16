Организатор атак на брянские села заочно получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку одного из руководителей запрещенного вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Российская газета

Отмечается, что Капустину вменялись государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, а также участие в террористическом сообществе. RT на русском