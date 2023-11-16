Мать мужчины, взявшего в заложницы дочь в Петербурге, объяснила его поступок

"360": мать взявшего в заложницы дочь мужчины рассказала о его поведении
Мать мужчины по имени Юрий, который забрал свою шестилетнюю дочь из детского сада без предупреждения, заявила, что ничего страшного не произошло. Она рассказала, что ее сын просто забрал дочь домой и уснул, а шум поднялся из-за его слов о том, что он взял ребенка «в заложницы», рассказала она телеканалу «360».
«Забрал ребенка из садика и сказал, что в заложники. В шутку, не в шутку, не поняли. Слово-то серьезное. <…> Было много шуму», — рассказала женщина.
В полицию обратилась мать девочки, сообщив, что ограниченный в правах отец удерживает ребенка в квартире, отказываясь возвращать. На место выехали сотрудники полиции, которым мужчина открыл дверь после переговоров и убеждений. В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что противоправных действий с ребенком отец не совершал.
Сейчас ребенка уже забрали, рассказала мать отца-похитителя.
Напомним, инцидент произошел на Серебристом бульваре. Сообщалось, что отец ребенка находится на контроле в психоневрологическом диспансере.