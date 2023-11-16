Мать мужчины, взявшего в заложницы дочь в Петербурге, объяснила его поступок

Мать мужчины по имени Юрий, который забрал свою шестилетнюю дочь из детского сада без предупреждения, заявила, что ничего страшного не произошло. Она рассказала, что ее сын просто забрал дочь домой и уснул, а шум поднялся из-за его слов о том, что он взял ребенка «в заложницы», рассказала она телеканалу «360».