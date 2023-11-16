Рейс из Москвы в Пермь задержали из-за сообщения о минировании

Рейс из московского аэропорта Внуково в Пермь задержали из-за сообщения о минировании самолета. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

По данным источника, вылет пассажирского лайнера был отложен на несколько часов. Помимо этого, был задержан самолет до узбекского города Самарканд.

Пассажиры обоих рейсов прошли повторный досмотр. Работники столичной авиагавани также перепроверили их багаж. Уточняется, что взрывчатку не нашли.