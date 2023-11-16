В Москве мужчина умер после 15 энергетиков

В Москве 39-летний мужчина скончался, выпив подряд 15 банок энергетика, сообщает Telegram-канал Baza. Мать погибшего отметила, что после напитка сын пожаловался на ухудшение самочувствия. Также у него поднялась температура.

Как пишет канал, инцидент произошел 15 ноября. Точные причины смерти поклонника тонизирующих напитков станут известны после судебно-медицинской экспертизы. Следов насильственной смерти на теле мужчины криминалисты не обнаружили.

Ранее биолог Александр Созыкин рассказал, что энергетики имеют краткосрочный эффект, усталость возвращается уже через два часа после их употребления. Он также предупредил, что такие напитки могут нанести вред здоровью беременных женщин, кормящих матерей и пожилых людей старше 70 лет.