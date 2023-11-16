В Петербурге суд заключил под стражу экс-руководителя компании "Балтика"

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего президента ООО "ПК "Балтика" Дениса Шерстенникова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Такое же обвинение предъявлено бывшему вице-президенту пивоваренной компании Антону Рогачевскому.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения обоим фигурантам. Шерстенников просил назначить ему домашний арест или отпустить под залог в размере миллиона рублей, однако суд выбрал другой вариант. По поводу признания вины обвиняемый не высказывался. Он будет находиться в СИЗО до 31 декабря 2023 года.