В Москве мужчина выпил 15 энергетиков и умер

Мужчина в Москве выпил 15 банок энергетического напитка и скончался
39-летний мужчина в Москве выпил 15 банок энергетического напитка и умер. Сообщение о смерти жителя столицы поступило в правоохранительные органы накануне. По словам матери мужчины, перед смертью сын успел пожаловаться ей на плохое самочувствие и повышенную температуру. По факту смерти мужчины идет проверка.
Мать мужчины сообщила сотрудникам полиции, что незадолго до смерти сын выпил 15 банок энергетического напитка. После этого у мужчины поднялась температура, и он пожаловался на плохое самочувствие. Об этом 16 ноября пишет BAZA.
Точные причины смерти жителя Москвы будут устанавливаться в ходе экспертиз. Видимых следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
Ранее Провинция.ру сообщала, что бывший командующий армией ВВС РФ и его жена найдены мертвыми в своем доме в Ставропольском крае, причины смерти генерала и женщины пока неизвестны.