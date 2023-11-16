В Москве мужчина выпил 15 энергетиков и умер

39-летний мужчина в Москве выпил 15 банок энергетического напитка и умер. Сообщение о смерти жителя столицы поступило в правоохранительные органы накануне. По словам матери мужчины, перед смертью сын успел пожаловаться ей на плохое самочувствие и повышенную температуру. По факту смерти мужчины идет проверка.

Мать мужчины сообщила сотрудникам полиции, что незадолго до смерти сын выпил 15 банок энергетического напитка. После этого у мужчины поднялась температура, и он пожаловался на плохое самочувствие. Об этом 16 ноября пишет BAZA.

Точные причины смерти жителя Москвы будут устанавливаться в ходе экспертиз. Видимых следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.