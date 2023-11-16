В чебялинском поселке 11-летний ребенок упал в пятиметровый колодец

В Челябинской области спасатели достали ребенка из пятиметрового колодца. Об этом сообщает URA.RU.

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Инцидент произошел в поселке Потанино. По словам матери ребенка, 11-летний мальчик вышел гулять с собакой, заметил у дерева картон и наступил на него. В результате школьник провалился в открытый люк. Ребенок позвонил в МЧС и родительнице.

Сначала спасателям не удавалось достать мальчика из-за короткой лестницы, но позже специалисты привязали ее к автомобильному тросу и спустили вниз, привязав к дереву.

Пострадавший получил только ушиб колена, но был сильно напуган.

«Я намерена писать заявление в прокуратуру, не хочу, чтобы произошла большая трагедия», — поделилась с журналистами мать ребенка.