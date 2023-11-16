«Нелепая смерть»: что известно о гибели генерала авиации Свиридова

Тело бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенанта Владимира Свиридова найдено в доме в Ставропольском крае. Рядом с ним обнаружено тело женщины. Что об этом известно?

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Что случилось с генералом авиации Свиридовым

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По данным Telegram-канала Baza, тела 68-летнего Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Анджиевский. Предварительно, супруги скончались около недели назад.

«Сотрудники газовой службы уже провели замеры, и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно», — отмечается в публикации Baza.

По данным газеты «Коммерсант», расследованием занялась ФСБ.

У супругов остались двое детей.

Что говорят о смерти генерала

Люди такого ранга, как бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов, не должны погибать так нелепо, заявил NEWS.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов. Военный рассказал, что был знаком с покойным, но не находился с ним в частом контакте.

«Мы встречались буквально несколько раз, но частого контакта у нас не было. По сложившимся впечатлениям — достаточно спокойный человек, уважаемый в обществе. Когда я узнал о его смерти, на душе было очень неприятно. Обидно, что люди такого ранга, достойные внимания и уважения, уходят именно так. Мне показалось, что это нелепая смерть», — сказал Попов.

Генерал-майор выразил свои соболезнования и порекомендовал дождаться результатов расследования инцидента.

Что известно о генерале Свиридове

Свиридов — заслуженный военный летчик РФ, за годы службы он освоил больше 10 типов самолетов. Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги».

Он родился 13 октября 1955 года в Минеральных Водах. В 1975 году поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, окончил его в 1979 году.

Свиридов служил старшим летчиком и командиром авиационного звена на Дальнем Востоке. Кроме того, руководил авиационным звеном, был замкомандира эскадрильи, командиром авиационной эскадрильи в группе советских войск в Германии (ГСВГ).