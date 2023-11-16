Дело против основателя «Тануки» связали со скандалом с Black Star Fitness

Уголовное дело против ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования.

Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.