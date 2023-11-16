Пассажир попытался вломиться в кабину пилотов на взлете самолета

В США пассажир самолета был задержан после того, как попытался вломиться в кабину пилотов. Об этом рассказало местное издание ABC7 NY.

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Инцидент произошел во время взлета самолета компании Republic Airways, выполнявшего рейс из Омахи в Нью-Йорк.

Источники издания рассказали, что когда самолет выруливал на взлетную полосу, мужчина по имени Уэсли Роберт Орбан (Wesley Robert Orban) начал кричать, что «Бог реален», встал со своего места и начал ломиться в дверь кабины пилотов, пытаясь ее открыть.

«Орбана задержали другие пассажиры рейса. Его вывели из самолета и передали полиции в аэропорту Омахи»,- говорится в статье.

Дебоширу было предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность членов летного экипажа и обслуживающего персонала.