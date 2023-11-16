Пассажир попытался вломиться в кабину пилотов на взлете самолета
В США пассажир самолета был задержан после того, как попытался вломиться в кабину пилотов. Об этом рассказало местное издание ABC7 NY.
Инцидент произошел во время взлета самолета компании Republic Airways, выполнявшего рейс из Омахи в Нью-Йорк.
Источники издания рассказали, что когда самолет выруливал на взлетную полосу, мужчина по имени Уэсли Роберт Орбан (Wesley Robert Orban) начал кричать, что «Бог реален», встал со своего места и начал ломиться в дверь кабины пилотов, пытаясь ее открыть.
«Орбана задержали другие пассажиры рейса. Его вывели из самолета и передали полиции в аэропорту Омахи»,- говорится в статье.
Дебоширу было предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность членов летного экипажа и обслуживающего персонала.
Ранее пьяный мужчина задержал вылет рейса из Хабаровска в Таиланд. Он нецензурно выражался и пытался приставать к стюардессам. Члены экипажа оперативно скрутили дебошира, затем борт вернулся на стоянку. Мужчину передали в линейный отдел полиции, после этого самолет все же вылетел в Бангкок.