В Крыму арестовали чиновника при получении взятки в 2 млн рублей

В Ялте работниками ФСБ и Следственного комитета России с поличным арестован сотрудник министерства жилищной политики Республики Крым. Чиновника задержали при получении взятки в два миллиона рублей.

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Как сообщает пресс-служба СКР, главный консультант министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра.

Днем 11 ноября подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил от посредника два миллиона рублей. При задержании фигурант попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены.

"В ходе обысков изъяты предметы, подтверждающие причастность фигуранта к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия", - сообщили в ведомстве.