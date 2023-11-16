В Крыму арестовали чиновника при получении взятки в 2 млн рублей
В Ялте работниками ФСБ и Следственного комитета России с поличным арестован сотрудник министерства жилищной политики Республики Крым. Чиновника задержали при получении взятки в два миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба СКР, главный консультант министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра.
Днем 11 ноября подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил от посредника два миллиона рублей. При задержании фигурант попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены.
"В ходе обысков изъяты предметы, подтверждающие причастность фигуранта к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия", - сообщили в ведомстве.
Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Его подельнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве статья 291.1 УК РФ.