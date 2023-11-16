Суд в Грозном снова перенес заседание по делу о сожжении Корана

Висаитовский районный суд Грозного перенес на 28 ноября заседание по делу о сожжении Корана, в котором обвиняют жителя Волгограда Никиту Журавеля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По словам журналиста, заседание решили отложить из-за неявки потерпевших, в качестве которых выступают 13 имамов мечетей Грозного. В октябре рассмотрение дела по этой причине переносили дважды.

Никиту Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих и хулиганстве на почве религиозной ненависти за акцию с сожжением Корана, которую юноша провел в Волгограде в мае 2023 года. По данным следствия, Журавель действовал по указанию украинских спецслужб.