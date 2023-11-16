На жителей московского подъезда напала обезьяна

Жительница одного из домов по улице Ясеневой вызвала спасателей после того, как принадлежавшая ее сожителю обезьяна неожиданно набросилась на него и укусила несколько раз. После этого животное сбежало в подъезд и там успело напасть еще на нескольких человек. Обезьяна вела себя агрессивно и не подпускала к себе людей при попытках ее успокоить.