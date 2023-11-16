Основатель сети «Тануки» объявлен в федеральный розыск

При этом в полиции не пояснили, по какой именно статье Орлов объявлен в розыск.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Александр Орлов продал в 2022 году доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». По мнению опрошенных изданием экспертов, планомерное избавление ресторатором от российских активов может быть связано с его желанием развивать зарубежное направление бизнеса. При этом они не исключили, что сделка могла быть номинальной.