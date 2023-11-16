Основатель сети «Тануки» объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова.

Основатель сети «Тануки» объявлен в федеральный розыск
© ТАСС

Об этом со ссылкой на базу данных ведомства пишет ТАСС.

«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», - указано в карточке МВД.

При этом в полиции не пояснили, по какой именно статье Орлов объявлен в розыск.

Основатель «Тануки» продал все рестораны в России

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Александр Орлов продал в 2022 году доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». По мнению опрошенных изданием экспертов, планомерное избавление ресторатором от российских активов может быть связано с его желанием развивать зарубежное направление бизнеса. При этом они не исключили, что сделка могла быть номинальной.

По данным Telegram-канала Mash, Орлов уехал из России.

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