Появились подробности о смерти музыканта "Би-2" и "Дюны"

Подробности о кончине и последнем отрезке жизни бывшего ударника групп "Би-2" и "Дюна" Николая Плявина публикует Telegram-канал SHOT.

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Сообщается, что тело 64-летнего Плявина пролежало в московской квартире на Фестивальной улице около трёх суток, прежде чем его обнаружил сын музыканта.

По данным канала, барабанщик в последний раз общался с сыном 10 ноября, а затем перестал выходить на связь. Забеспокоившись, сын приехал к нему, обнаружил тело, вызвал "скорую помощь" и полицию.

Как выяснили медики, смерть наступила примерно за три дня до этого. Следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, речь идёт не о криминале.