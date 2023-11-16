Семь человек пострадали при теракте на КПП под Иерусалимом

Семь человек получили ранения в результате теракта на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Израиля, троих нападавших удалось нейтрализовать.

В правоохранительных органах заявили, что неизвестные прибыли на КПП на подозрительном автомобиле и открыли огонь по израильским силам.

«В результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время эвакуированы для оказания медицинской помощи», — добавили в полиции.

Нападавших нейтрализовали силы безопасности. На место теракта прибыли крупные силы правоохранительных органов, в том числе пограничная полиция.