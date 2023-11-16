Семь человек пострадали при теракте на КПП под Иерусалимом
Семь человек получили ранения в результате теракта на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Израиля, троих нападавших удалось нейтрализовать.
В правоохранительных органах заявили, что неизвестные прибыли на КПП на подозрительном автомобиле и открыли огонь по израильским силам.
«В результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время эвакуированы для оказания медицинской помощи», — добавили в полиции.
Нападавших нейтрализовали силы безопасности. На место теракта прибыли крупные силы правоохранительных органов, в том числе пограничная полиция.
Напомним, что 13 ноября пресс-служба израильской полиции заявила, что в Тель-Авиве задержаны два палестинских подростка — 2 ноября они якобы планировали совершить атаку с ножами на израильских солдат на одной из городских железнодорожных станций. Ими оказались двое школьников из арабского города Умм эль-Фахм, который находится неподалеку от границы с Палестинской автономией на севере Израиля.