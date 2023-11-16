Трое россиян избили и похитили московского бизнесмена

В Пензенской области задержаны трое местных жителей, мужчин обвиняют в ограблении и похищении столичного предпринимателя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое мужчин ворвались в квартиру генерального директора московской юридической фирмы 13 ноября. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, они сильно избили бизнесмена и вымогали у него пять миллионов рублей. Затем вывели мужчину на улицу, посадили в автомобиль и скрылись.