Жителя Хакасии задержали за использование рабского труда в течение семи лет

Директор одного из фермерских хозяйств Республики Хакасия силой и угрозами принуждал двух мужчин и женщину бесплатно работать на него. По версии следствия, люди без документов, подвергавшиеся побоям и другим наказаниям, влачили рабское существование.

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Сотрудники СК возбудили против 47-летнего жителя Усть-Абаканского района уголовное дело об использовании рабского труда с применением шантажа, насилия, изъятием удостоверяющих личность документов, сообщили в региональном главке ведомства.

По информации сыщиков, в 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства подыскал женщину и двух мужчин для разнообразных работ. Фермер обещал платить жалованье, но обманул, пользуясь, в частности, тем, что нанятые им люди вели асоциальный образ жизни и потому избегали общения с правоохранительными органами.

"Фактически директор удерживал потерпевших, высказывая угрозы и причиняя побои… Мужчина отобрал у потерпевших документы, заставлял ежедневно работать по 16 часов в сутки… за непослушание избивал и закрывал в погребе", - рассказали в СК.

Рабы не раз пытались сбежать от мучителя, но ферма находится вдали от населенных пунктов, и попытки были тщетными. Директор возвращал беглецов к работе. Это длилось семь лет.