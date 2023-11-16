Экс-командующий армией ВВС РФ найден мертвым

«Тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. Причина гибели уточняется.