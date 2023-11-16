Под Волгоградом произошел пожар на территории воинской части
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что на территории одной из воинских частей региона произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале волгоградской администрации.
Бочаров сообщил, что речь идет о воинской части, расположенной около поселка Котлубань (50 километров от Волгограда).
Губернатор подчеркнул, что пожар удалось быстро локализовать и потушить силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших нет, гражданские объекты повреждений не получили. Причины пожара выясняются.
Волгоградские СМИ сообщали со ссылкой на местных жителей, что пожар начался в ночь на 16 ноября. Очевидцы заявили порталу v1.ru, что слышали звуки взрывов. Они предположили, что пожар произошел на складе со снарядами.
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