Под Волгоградом произошел пожар на территории воинской части

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что на территории одной из воинских частей региона произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале волгоградской администрации.

Бочаров сообщил, что речь идет о воинской части, расположенной около поселка Котлубань (50 километров от Волгограда).

Губернатор подчеркнул, что пожар удалось быстро локализовать и потушить силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших нет, гражданские объекты повреждений не получили. Причины пожара выясняются.