Рухнувший лифт придавил мужчину в жилом доме на юге Москвы

В среду вечером, 15 ноября, в жилом доме на юге столицы оборвался лифт и придавил мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что пострадавший мужчина работал лифтером. Он остался жив.

— Чтобы извлечь мужчину, спасателям пришлось болгаркой распиливать дверь лифта, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

После этого пострадавшего передали врачам скорой помощи.

В августе в подмосковных Люберцах двое рабочих сорвались вместе с кабиной в шахту лифта во время выполнения ремонта в здании. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Специалисты спустились в шахту, зафиксировали рабочих на жестких щитах и эвакуировали их. Пострадавших госпитализировали.