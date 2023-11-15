В деле екатеринбургского школьника, убившего двух людей, появились новые детали

На следующий день после задержания школьника, признавшегося в двойном убийстве, Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения — арест до 13 января. На процессе присутствовала мама парня, а также его старший брат. Вскрылись интересные подробности. URA.RU рассказывает главное, что известно на текущий момент.

Информация о том, что 16-летний подросток зарезал свою 14-летнюю подругу и ее мать в их квартире на ул. Билимбаевская, появилась утром 14 ноября. Расправившись с жертвами, парень снял с банковской карты женщины деньги и пошел тратить их с другом — и все ему рассказал. Позднее информация дошла до старшего (27 лет) брата обвиняемого, и тот обратился в полицию. По одной из версий, на убийство юноша пошел, приревновав подругу к брату.