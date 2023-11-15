Cмерть потерпевшего по делу об убийстве Татарского не связана со взрывом

Потерпевший по делу о теракте, в котором погиб Владлен Татарский, скончался ещё 1 ноября, выяснил RT. Смерть мужчины при этом не связана со взрывом на Университетской набережной.

Мужчину звали Виктор П. Его племянник рассказал RT, что после взрыва его дядя получил сотрясение мозга и контузию. Он жаловался на головные боли и плохой слух, но смог вернуться к нормальной жизни.

1 ноября Виктор встретился с другом в кафе, заказал рыбное блюдо, а во время еды стал задыхаться.

«Вызвали скорую. в 21.19 его забрали по скорой в больницу, через полчаса была зафиксирована смерть. Говорят, инородное тело в горле застряло», — отметил собеседник.

15 ноября стало известно, что скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).