Полиция задержала устроивших стрельбу на Ярославском шоссе мужчин

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые устроили стрельбу на Ярославском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 15 ноября.

— Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Пушкино в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали граждан, совершивших противоправное деяние на территории округа. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет, — заявила она.

Инцидент произошел 10 ноября. В правоохранительные органы поступило сообщение о противоправных действиях возле одного из домов на Ярославском шоссе. Выяснилось, что в ходе конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в воздух, после чего скрылись. При стрельбе никто не пострадал.