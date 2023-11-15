Судья во время суда над Треповой* сообщил о смерти потерпевшего

Скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом объявил судья Тимур Жидков во время заседания в Санкт-Петербурге. RT на русском

«Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Ura.Ru