Судья во время суда над Треповой* сообщил о смерти потерпевшего

Скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом объявил судья Тимур Жидков во время заседания в Санкт-Петербурге. RT на русском
«Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Ura.Ru
На этом заседание по делу Дарьи Треповой (*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на сегодня завершено. Следующее состоится утром 17 ноября. Газета.Ru