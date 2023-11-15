Судья: во время суда над Треповой стало известно о смерти одного из потерпевших

Скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом объявил судья Тимур Жидков во время заседания в Санкт-Петербурге. RT на русском

«Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Ura.Ru

На этом заседание по делу Дарьи Треповой (*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на сегодня завершено. Следующее состоится утром 17 ноября. Газета.Ru

Судья во время суда над Треповой* сообщил о смерти потерпевшего
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