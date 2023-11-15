Двое соучастников убийства Дугиной обжаловали приговор

Адвокаты бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, осужденные за предоставление данных об автомобиле и месте жительстве журналистки Дарьи Дугиной , погибшей в результате покушения, подали жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщили в Нагатинском суде Москвы .

Ранее Нагатинский суд признал виновными Рыбина и Чоудхури по ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Бывший полицейский также признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Рыбина приговорили к 4 годам колонии общего режима, Чоудхури - к 1 году колонии общего режима.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года ранее судимый Даниил Чоудхури разместил в специально созданной группе мессенджера Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию, и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. При этом оба утверждают, что были не осведомлены о готовящемся убийстве.