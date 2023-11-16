В Самаре арестовали врио главы минстроя региона

Октябрьский районный суд арестовал сроком на месяц временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Об этом сообщает портал 63.ru.

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20 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством Управления капитального строительства (УКС) Самарской области противоправных действий. Речь шла о расходовании денег на проектирование станции «Самарская».