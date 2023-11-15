Судья: во время суда над Треповой стало известно о смерти одного из потерпевших

Во время заседания суда в Санкт-Петербурге по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, один из потерпевших скончался. Об этом сообщила «Фонтанка», ссылаясь на слова судьи.

Во время суда над Треповой* стало известно о смерти одного из потерпевших
© РИА Новости

«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался», — говорится в сообщении судьи.

На этом заседание по делу Треповой на сегодня завершено. Следующее состоится утром 17 ноября.

15 ноября в Санкт-Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Прокурор в суде заявил, что Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки покушения. По словам прокурора, обвиняемая привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, сам взрыв был произведен дистанционно. Трепова заявила, что признает вину только частично. По ее словам, она не знала, что в статуэтке находится взрывчатка.

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