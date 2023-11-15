Два человека погибли в результате пожара в многоэтажке во Владивостоке
В результате пожара в многоэтажном доме Владивостока погибли два человека, ещё восемь эвакуировались, говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.
В Telegram-канале ведомство сообщило, что пожар произошёл вечером на седьмом этаже жилого дома на площади около 10 квадратных метров.
«Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки находятся на контроле в прокуратуре района», — написала прокуратура.
Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире на юго-западе Санкт-Петербурга погибли три человека.