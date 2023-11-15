Дарья Трепова*, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), частично признала вину в преступлении.

Об этом сообщило РИА Новости.

Также прокурор заявил, что Трепова получила 132 тысячи рублей за подготовку убийства Татарского.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.