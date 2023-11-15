Обвиняемая в убийстве Татарского Трепова* частично признала вину
Дарья Трепова*, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), частично признала вину в преступлении.
Об этом сообщило РИА Новости.
Также прокурор заявил, что Трепова получила 132 тысячи рублей за подготовку убийства Татарского.
10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.