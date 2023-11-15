Медведь напал на защищавшего его интересы экоактивиста в Польше

Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе лесничества «Лутовиска» государственных лесов республики.

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— Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой пострадавший оказался в госпитале, — говорится в сообщении.

Активист, на которого набросился хищник, оказался членом инициативы «Дикие Карпаты». Активисты в тот день обратились в лесничество с требованием создать вокруг берлоги этого самого медведя безопасную зону, передает РИА Новости.

Недавно агрессивный медведь напал на двух рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Пострадавших мастера и механика экстренно госпитализировали, один из них потерял сознание.