Азербайджан выдал России обвиняемого в петербургских нападениях
Азербайджан по запросу России экстрадировал Турала Мамедова, обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратура РФ.
В России Мамедову вменяют часть 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и пункт «а» части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенное публично, в том числе через интернет, а также с применением насилия) УК РФ.
По версии следствия, 15 октября Мамедов вместе с соучастниками возле одного из ТЦ Петербурга публично призывал к насилию в отношении прохожих и избивал их. Происходящее снимали на видео, затем эти записи были опубликованы в одном из мессенджеров.
По данным следователей, еще до этого, в июне, Мамедов и его соучастники избили двух молодых людей на улице, «используя незначительный повод».
В Генпрокуратуре отметили, что Мамедов скрылся от полиции, поэтому его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В итоге его задержали в Азербайджане и решили выдать России.
СМИ называли 18-летнего Мамедова лидером банды подростков, которые нападали на петербуржцев и снимали это на видео. Сообщалось, что в ходе расследования этого дела были задержаны 11 человек, уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Многие из них оказались несовершеннолетними.