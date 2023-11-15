Азербайджан выдал России обвиняемого в петербургских нападениях

Азербайджан по запросу России экстрадировал Турала Мамедова, обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратура РФ.

В России Мамедову вменяют часть 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и пункт «а» части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенное публично, в том числе через интернет, а также с применением насилия) УК РФ.

По версии следствия, 15 октября Мамедов вместе с соучастниками возле одного из ТЦ Петербурга публично призывал к насилию в отношении прохожих и избивал их. Происходящее снимали на видео, затем эти записи были опубликованы в одном из мессенджеров.

По данным следователей, еще до этого, в июне, Мамедов и его соучастники избили двух молодых людей на улице, «используя незначительный повод».

В Генпрокуратуре отметили, что Мамедов скрылся от полиции, поэтому его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В итоге его задержали в Азербайджане и решили выдать России.