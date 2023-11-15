В Подмосковье двое детей отравились угарным газом

Уголовное дело возбуждено после отравления двоих братьев четырех и семи лет угарным газом в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Мытищам ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление малолетних детей 4-х и 7-ми лет угарным газом в одной из квартир Королева (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 14 ноября дети находились дома и почувствовали себя плохо, один из мальчиков потерял сознание. Приехавшие медики госпитализировали братьев в больницу, где у них было диагностировано отравление угарным газом.

Как отметили в пресс-службе, незадолго до произошедшего в квартире установили новую газовую колонку.