Чукотка и Камчатка частично остались без связи из-за аварии

Мобильная связь оказалась частично нарушена в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Как сообщает пресс-служба правительства автономного округа в Telegram-канале, причиной стала авария на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

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Власти рассказали, что наземное повреждение ВОЛС произошло в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Для его устранения на место выехала ремонтная бригада.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», причиной повреждения стали действия сторонней организации, которая работала на участке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний. Сейчас на интерактивном телевидении компании работают каналы первого и второго мультиплексов. У жителей Анадыря и Угольных Копей отсутствует доступ в интернет, к интерактивному телевидению, а также наблюдаются сложности с сотовой связью.