В Волгограде студентки прикурили от Вечного огня

Сотрудниками полиции задержаны две студентки вуза, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня ночью у братской могилы на Аллее Героев в центре города. На кадрах, опубликованных правоохранителями, две девушки в сопровождении собаки поднимаются по ступеням монумента, подходят к чаше с Вечным огнем, протягивают к нему руки, а затем начинают курить.

«Две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня (…) Злоумышленницы были задержаны нарядом патрульно-постовой службы. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов города», – пояснили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», по которой девушкам может грозить штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.